Матвиенко призвала "не увлекаться" маркировкой товаров в целях защиты от контрафакта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает излишним увлекаться маркировкой товаров в целях защиты от контрафакта, поскольку стоимость маркировки отражается на цене продукции.

Матвиенко напомнила, что два года назад остро стояла проблема контрафакта алкогольной продукции. Совет Федерации провел работу по принятию законодательных актов, в итоге к субъектам вернулось право осуществлять контроль за оборотом алкоголя и были приняты нормативные акты правительства, обеспечивающие процесс изъятия оборудования, где производился контрафактный алкоголь, и его уничтожения. В результате объем нелегального алкоголя сократился с 60% до 30%, а субъекты получили в виде акцизов более 200 млрд рублей.

"Но мы бы просили - сейчас идет тенденция расширения маркировки производимых товаров - не увлекаться", - сказала Матвиенко, отметив, что стоимость маркировки в итоге отражается на цене продукции.