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Матвиенко призвала расширить финансирование закупок лекарств из федерального бюджета

Председатель Совфеда считает, что регионы могут не справиться с такой нагрузкой

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала продолжить работу по переводу с региональных на федеральный бюджет обязательств по закупке лекарств для льготных категорий граждан. Об этом она сказала на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Мы занимаемся... переводом закупки лекарств для людей, особенно детей, больных орфанными заболеваниями, на федеральный бюджет, потому что та нагрузка, которая ложится на региональные бюджеты, - они не могут с этим справиться", - сказала Матвиенко.

"Правительство уже целый ряд нозологий перевело <...> Мы бы просили поэтапно продолжить эту работу и далее", - добавила председатель Совета Федерации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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