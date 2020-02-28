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Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

Так, индекс РТС падает более чем на 7,2%, а индекс Мосбиржи теряет около 5,3%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает более чем на 7,2%, до 1285,97 пункта, свидетельствую данные торговой площадки на 12:45 мск.

В пике снижения значения индекса доходило до отметки в 1279,74 пункта, что меньше относительно предыдущего закрытия на 7,7%.

Индекс Мосбиржи теряет около 5,3% и находится на уровне 2762,3 пункта. Пока его минимальное значение в ходе торгов составляло 2744,18 пункта (-5,9%).

Значения биржевых индексов находятся на отметках середины октября 2019 года.

Лидерами падения на торгах стали акции "Мечела" (-10%), "Алросы" (-9,1%), "Интер РАО" (-8,2%), "Аэрофлота" (-8,1%), АФК "Системы" (-7,7%), ММК (-7,2%), "Магнита" (-7,1%), "Полюса" (-6,6%), ФСК ЕЭС (-5,9%), НЛМК (-5,6%), "Детского мира" (-5,6%), "Лукойла" (-5,5%), "Русала" (-5,2%), "Роснефти" (-4,9%). Глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group рухнули почти на 11% после новостей о том, что Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова.

Российский рынок акций слабеет на фоне опасений из-за распространения коронавируса. Нефтяные котировки также реагируют негативно: Brent на бирже ICE в Лондоне падает на 3,1% - до $50,13 за баррель, WTI - на 3,6%, до $45,4 за баррель.

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