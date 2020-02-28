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Правила отбора проектов в Арктике для поддержки инфраструктурой рассматриваются премьером

Ранее замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от инвестиций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правила отбора арктических проектов, которым будет предоставляться инфраструктурная поддержка, готовы и находятся на подписании у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по подготовке поправок к пакету законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике.

В феврале замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций.

"Важной частью системы поддержки является поддержка в строительстве инфраструктуры. Эти вопросы будут рассматриваться на заседании арктической комиссии. И мы будем поддерживать проекты: строить дороги, линии электропередачи, другую требуемую инфраструктуру. Правила отбора таких проектов разработаны и сейчас находятся на подписи у председателя правительства [РФ]", - сказал Трутнев.

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