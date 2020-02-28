Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете для президента иметь счета за рубежом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы поддержал поправки к Конституции о запрете для президента и для глав субъектов РФ и руководителей госорганов иметь счета и имущество за рубежом.

Местное самоуправление

Комитет также рекомендовал принять поправку к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ, наделяющую органы государственной власти правом участвовать в формировании органов местного самоуправления (МСУ).

"Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом", - говорится в поправке.

Другой одобренной поправкой из компетенции органов МСУ изымаются полномочия по охране общественного порядка и установлению местных налогов и сборов. Теперь муниципальные власти будут только вводить в действие местные налоги и сборы. Кроме того, на МСУ возлагается обязанность по обеспечению доступности медицинской помощи в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции. Еще одной поправкой уточняется, что передача муниципалитетам государственных полномочий допускается только при условии передачи им необходимых материальных и финансовых средств.

Также документом закрепляется принцип единства системы публичной власти. "Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории", - отмечается в тексте поправки, дополняющей статью 132 Основного закона.

Кроме того, инициативой предусматривается, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Авторами всех указанных поправок выступили сопредседатели рабочей группы по конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также сенатор Светлана Горячева.

Конституционный статус МСУ

Согласно статье 12 действующей Конституции РФ, МСУ в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти. Статьей 132 основного закона закрепляется, что органы МСУ самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. В четверг Крашенинников, комментируя внесенные поправки, заявил ТАСС, что они не снизят уровень самостоятельности органов МСУ.