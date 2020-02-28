{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете для президента иметь счета за рубежом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы поддержал поправки к Конституции о запрете для президента и для глав субъектов РФ и руководителей госорганов иметь счета и имущество за рубежом.

Местное самоуправление

Комитет также рекомендовал принять поправку к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ, наделяющую органы государственной власти правом участвовать в формировании органов местного самоуправления (МСУ).

"Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом", - говорится в поправке.

Другой одобренной поправкой из компетенции органов МСУ изымаются полномочия по охране общественного порядка и установлению местных налогов и сборов. Теперь муниципальные власти будут только вводить в действие местные налоги и сборы. Кроме того, на МСУ возлагается обязанность по обеспечению доступности медицинской помощи в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции. Еще одной поправкой уточняется, что передача муниципалитетам государственных полномочий допускается только при условии передачи им необходимых материальных и финансовых средств.

Также документом закрепляется принцип единства системы публичной власти. "Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории", - отмечается в тексте поправки, дополняющей статью 132 Основного закона.

Кроме того, инициативой предусматривается, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Авторами всех указанных поправок выступили сопредседатели рабочей группы по конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также сенатор Светлана Горячева.

Конституционный статус МСУ

Согласно статье 12 действующей Конституции РФ, МСУ в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти. Статьей 132 основного закона закрепляется, что органы МСУ самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. В четверг Крашенинников, комментируя внесенные поправки, заявил ТАСС, что они не снизят уровень самостоятельности органов МСУ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Матвиенко предложила ввести единую госполитику по формированию тарифов на электроэнергию
Председатель Совета Федерации также отметила важность газификации страны, подчеркнув, что от этого зависит качество жизни людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС