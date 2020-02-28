В кабмине заявили, что не имеют принципиальных возражений по законопроекту о Росшельфе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Принципиальных возражений по законопроекту о Росшельфе у правительства РФ нет, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по подготовке поправок к пакету законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике.

"Никаких принципиальных возражений у наших коллег по изменению законодательства о шельфе, по созданию компаний нет. Там было несколько моментов, которые надо было уточнить, донести, зачем эта структура, какую роль она будет играть. Мы это сделали, коллеги нас услышали. Есть ряд редакционных замечаний, которые еще будут обсуждаться, никаких принципиальных возражений у коллег по правительству не возникло", - сказал Трутнев.

В конце 2019 года Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, предполагающий создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока.