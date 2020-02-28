Матвиенко призвала кабмин выравнивать уровень развития регионов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность проблемы значительного разрыва в социально-экономическом развитии регионов и призвала работать над выравниванием его уровня. Об этом она сказала на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Главная, на мой взгляд, проблема - это сохраняющийся большой разрыв между субъектами Федерации в уровне экономического и социального развития, и соответственно, в уровне жизни граждан. Конечно, так не должно быть <...> Надо и дальше укреплять бюджетный федерализм, совершенствовать систему межбюджетных отношений", - сказала она, отметив, что необходимо максимально, насколько это возможно, выровнять уровень развития всех субъектов РФ.

Матвиенко поблагодарила Мишустина за то, что кабмин сохранил кураторство над десятью наиболее проблемными регионами, а также поддержала выделение сбалансированного региональное развития в качестве одной из первоочередных задач правительства .

"Главное - создать условия, чтобы экономический потенциал, который есть в каждом без исключения субъекте РФ, был реализован", - добавила она.

"Мы приветствуем ваше поручение министрам лично посещать субъекты, вникать на местах в проблемы, оказывать содействие и поддержку, и хорошо, что вы показали личный пример, начав свои поездки по регионам не с успешных [регионов], не с перерезания ленточек, а поехали по самым сложным субъектам. И не только вникаете в суть проблем, но и на месте оперативно принимаете решения. Это стиль хороший, на мой взгляд", - отметила председатель Совета Федерации.