Матвиенко предложила ввести единую госполитику по формированию тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на разницу в тарифах на электроэнергию в регионах и предложила ввести единую госполитику по их формированию. Об этом она сказала в пятницу на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Требуют более предметного регулирования тарифы на электроэнергию. Как может развиваться экономика, как могут приходить инвестиции в регион, где тарифы на электроэнергию в разы выше, чем в соседних субъектах РФ?" - сказала она.

Матвиенко напомнила, что Мишустин 25 февраля был в Кургане. "Мы полтора года, Совет Федерации, добивались и добились, чтобы снизили тарифы на электроэнергию для населения и для промышленности [в этом регионе]. Это не дело. Нужна единая государственная политика в стране в этой части - только тогда будут равные условия, конкурентные для развития субъектов", - сказала председатель Совета Федерации.

Также Матвиенко сказала о важности газификации страны, отметив, что от этого зависит и экономическое развитие страны, и качество жизни людей.

"Темпы газификации очень низкие. Разрыв между регионами очень большой", - сказала она, приведя в пример Костромскую область, которая выгодно расположена по отношению к магистральным газопроводам, но при этом газифицирована только на 25%. И только 50% населения региона обеспечены газом. В аналогичном положении находятся многие регионы, заметила Матвиенко. "Люди остро реагируют, когда видят, что мы с одной стороны реализуем масштабные газотранспортные проекты для зарубежных потребителей <...>, но в то же время внутри страны некоторые населенные пункты ждут газ десятилетиями, топят дровами, углем, чем угодно, как 100 лет назад", - отметила председатель Совфеда.

Предложения по поддержке газификации страны

В качестве возможных мер решения вопроса Матвиенко предложила подумать о передаче всех газовых сетей газовым компаниям или же повысить их социальную ответственность, "и за счет уменьшения дивидендов ускорить темпы газификации страны". Еще одно из предложений Матвиенко: в регионах, где это выгодно, использовать сжиженный газ.

"В любом случае, должна быть государственная политика, государственная программа с дорожными картами по каждому региону, со сроками и ответственными", - добавила она

На следующей неделе в Совете Федерации состоятся парламентские слушания на эту тему с участием всех заинтересованных сторон, включая Минэнерго. "По итогам обсуждения мы обязательно передадим в правительство наши рекомендации, очень рассчитываю на ваше особое внимание, тема очень острая", - сказала Матвиенко, обращаясь к Мишустину.