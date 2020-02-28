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Власти КБР: сотрудничество с Роскачеством выведет предприятия региона на мировой рынок

По словам председателя правительства республики Алия Мусукова, организация поможет обеспечить производство качественных товаров и их безопасность

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятия Кабардино-Балкарской Республики (КБР) получат возможность выхода на мировой рынок благодаря сотрудничеству властей региона с АНО "Российская система качества" (Роскачество) после подписания соответствующего соглашения. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель правительства республики Алий Мусуков.

"Предприятия получают плюс [после соглашения] - могут выходить на новые рынки с качественными товарами, в этом помогает Роскачество. Во-первых, наладить процессы по обеспечению производства качественных товаров и обеспечению безопасности этих продуктов. А потом, если они обеспечили такое качество, то Роскачество уже продвигает на рынках различных", - сказал он.

Руководитель Роскачества Максим Протасов подчеркнул значимость сотрудничества с КБР для жителей региона. "Очень важно, что сегодня с главой республики [Казбеком Коковым] подписали соглашение о сотрудничестве. Начало активной работы с Роскачеством дает серьезный стимул для повышения качества товаров, услуг в республике, я уверен, что граждане республики увидят реальный эффект, реальную пользу в сотрудничестве Роскачества с правительством региона", - сказал он.

Он отметил, что теперь на территории республики будут реализовываться все направления работы Роскачества. "Работа по улучшению качества процессов на предприятиях, качества товаров на полках в магазинах в субъекте, продвижение лучших товаров в КБР, на российском рынке, на международном рынке", - пояснил он.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза региона сообщали, что 11 предприятий агропромышленного комплекса и два научно-исследовательских института представят Кабардино-Балкарскую Республику на 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя 2020", которая пройдет 17-26 января в Берлине. В прошлом году продукция из КБР была представлена на международном туристском форуме SIFT 2019 в Сочи, на выставке Agroworld-2019 в Казахстане, на сельскохозяйственном форуме "Золотая осень" в Москве и других выставках страны и мира.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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