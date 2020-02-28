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Мишустин призвал изменить стратегию развития лесной отрасли и вернуть ее в легальное поле

Премьер отметил, что курировать эту работу будет зампред кабмина Виктория Абрамченко

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство России планирует скорректировать Стратегию развития лесного комплекса РФ на период до 2030 года. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

Он напомнил, что этот документ был принят в 2018 году. "Я с ней (со стратегией - прим. ТАСС) ознакомился,... она, мне кажется, недостаточно учитывает вопросы развития именно лесного хозяйства, в основном уделяет внимание развитию лесной промышленности", - сказал Мишустин. "Мы, я думаю, в ближайшее время должны будем рассмотреть изменение этой стратегии", - добавил премьер, сообщив, что эту работу будет курировать зампред кабмина Виктория Абрамченко.

Он подчеркнул, что "надо вернуть эту отрасль в легальное поле", для чего необходимо переосмыслить и "по-другому сделать" систему учета на всех стадиях: от установления границ лесничеств и лесных участков до заготовки и переработки древесины, до конечного потребителя. "Это не так сложно сделать", - подчеркнул Мишустин, отметив, что нынешняя единая государственная система учета древесины работает с 2016 года только с теми данными, которые в нее вводятся, и больше ничего контролировать не может.

Как сообщил во время встречи с Мишустиным вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, на сегодняшний день в лесной отрасли существуют системные проблемы, которые "приводят к бесхозяйственности". По его словам, отсутствует "достоверная информация о состоянии и стоимости лесных ресурсов как федеральной собственности", а "по более 80% площадей лесов нет актуальных данных лесоустройства, отсутствует должный контроль за использованием лесов и их охраной, защитой и воспроизводством".

"Лесную охрану, как вы знаете, мы передали в субъекты, в субъектах нет средств на это, они получают эти средства из субсидий, которых не хватает. Численность лесной охраны в два раза ниже, чем она должна быть, зарплата очень низкая, техники нет, бензина нет, поэтому контроля нет. Низкая эффективность охраны лесов от пожаров с использованием авиационных технологий. В прошлом году 60% лесов горело, если по зонам, а там существует зонирование, 60% - это там, где должна применяться авиация, она, естественно, не применялась", - сказал Воробьев.

Он также обратил внимание на низкую доходность лесного хозяйства и недостаточность его финансирования. Кроме того, по словам сенатора, есть проблемы с доступностью части лесных ресурсов из-за отсутствия инфраструктуры, в том числе лесных дорог, с неэффективностью информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), с неразвитостью инструментов биржевых торгов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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