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Матвиенко раскритиковала институты развития и предложила провести их ревизию

Председатель Совета Федерации отметила, что зачастую никто не проверяет результаты работы таких структур

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала федеральные и региональные институты развития за их экономическую неэффективность и предложила провести их ревизию. Об этом она сказала в пятницу на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

"В последние годы широкое распространение получила практика создания так называемых институтов развития. Дело хорошее, модное, современное. Но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно. Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиваю немалых средств федерального бюджета, тратят много средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает и зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем. На мой взгляд это абсолютно ненормально", - сказала она, заметив, что зачастую никто не проверяет результаты работы таких структур.

"Иногда складывается впечатление что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей", - отметила она.

По словам председателя Совета Федерации, институты развития пользуются популярностью в мире, но их основная функция - привлечение частных инвестиций. "Я предлагаю провести серьезную ревизию, профессиональный аудит их деятельности (институтов развития в РФ - прим. ТАСС) , и принять решение. Те, которые эффективны - безусловно сохранить. Остальные просто ликвидировать за ненадобностью", - заключила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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