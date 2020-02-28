Три товара производителей в КБР получили государственный знак качества

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Государственные знаки качества получили три товара производителей в Кабардино-Балкарской Республике, сообщил в пятницу журналистам руководитель АНО "Российская система качества" (Роскачество) Максим Протасов после встречи с предпринимателями Кабардино-Балкарии в Нальчике.

"Три товара производителей на территории КБР получили государственный знак качества. Это зеленый горошек, маринованные огурцы, молочная продукция", - сказал он. Знака удостоены маринованные огурцы Десан (Круз) ООО "Агро-Инвест", масло сливочное 72,5% ООО "Нальчикский молочный комбинат" и консервированный горошек Десан (Круз) "Зеленой компании".

Протасов отметил, что технологии, которые используются в республике, а также ее природно-климатические особенности позволяют получить гораздо больше госзнаков качества в сегменте аграрной продукции. "Для того, чтобы эти товары были шире представлены на полках торговых сетей нашей страны и, конечно же, продвигались на экспорт", - добавил он.

В свою очередь председатель правительства республики Алий Мусуков подчеркнул, что в республике качественная пищевая продукция. "Мы надеемся, что они могут уже сегодня претендовать на получение государственного знака качества", - сказал он.

Как сообщали в пресс-службе Минсельхоза региона, 11 предприятий АПК и два НИИ представят Кабардино-Балкарскую Республику на 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя - 2020", которая пройдет 17-26 января в Берлине. В прошлом году продукция из КБР была представлена на международном туристском форуме SIFT 2019 в Сочи, на выставке Agroworld-2019 в Казахстане, на сельскохозяйственном форуме "Золотая осень" в Москве.