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Новак: регионы России газифицируют на 80% через 10 лет

Сегодня страна газифицирована в среднем на 70%

ТАСС, 28 февраля. Минэнерго РФ разрабатывает единую концепцию газификации регионов, в рамках которой уровень обеспеченности газом субъектов Федерации должен вырасти с текущих 69,5% до 83,5%. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании на тему "Развитие газификации в Челябинской области" в ходе рабочего визита в регион.

"Сейчас разрабатывается концепция Министерством энергетики. Мы понимаем, что делать в целом по стране, как обеспечить газификацию, повышение уровня за ближайшие десять лет. Сейчас в стране в среднем 69,5%, а уровень, который мы должны достигнуть - 83,5%", - сказал он.

Министр пояснил, что этот показатель позволит полностью закрыть потребность страны в газификации. "[Регионы], где есть котельные, работающие на угле и других источниках топлива - это оставшиеся 17%", - уточнил он.

Ранее о необходимости ускорить газификацию в ближайшие 5 лет заявлял помощник руководителя администрации президента Российской Федерации Кирилл Молодцов. По его словам, инвестиционная программа "Газпрома" на 2020 год предполагает наращивание темпов газификации. При этом Молодцов отметил, что уровень газификации в стране ежегодно прибавляет 1%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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