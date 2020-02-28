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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Женевский международный автосалон отменили в связи со вспышкой нового коронавируса

Правительство Швейцарии ранее ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи

ТАСС, 28 февраля. Международный автосалон, который должен был пройти в Женеве 5-15 марта, отменен по распоряжению властей Швейцарии из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается в пятницу на сайте автосалона.

"90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта 2020 года, окончательно отмен. Это решение Федерального совета от 28 февраля", - говорится на сайте.

Ранее 28 февраля правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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