Газпромбанк ожидает, что регионы увеличат объем первичных размещений облигаций на 30%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские регионы могут увеличить объем первичных размещений облигаций более чем на 30% в 2020 году, до свыше 150 млрд рублей, в том числе в целях покрытия дефицита бюджета. Об этом говорится в исследовании Газпромбанка.

Большинство регионов завершили 2019 год с профицитом - 53 региона или 62%. Тем не менее, количество дефицитных регионов выросло с 18% в 2018 году до 38% в 2019 году, а размеры профицита у остальных - снизились, отметили эксперты банка. В свою очередь, доля регионов с высокопрофицитным бюджетом в 2019 году также снизилась с 40% в 2018 году до 18% в 2019 году.

При этом в 2020 году в аналитики Газпромбанка ожидают сохранения тренда на рост числа дефицитных регионов и снижения размера профицита у регионов с высокой бюджетной обеспеченностью. Как результат, регионы могут увеличить объем первичных размещений, который в общей сумме может превысить 150 млрд руб. по сравнению со 112 млрд рублей в 2019 году.

Эксперты добавляют, что рост нового предложения не окажет влияния на стоимость субфедерального долга - спреды к ОФЗ останутся на текущем фундаментально обоснованном уровне.

Причины снижения

В 2018 году около 40% регионов завершили год с высокими профицитами - 8% от собственных доходов и выше. Основных причин такого количества избыточных профицитов было две: сдерживание расходов в рамках следования политике Минфина по снижению долговой нагрузки и рост доходов на фоне благоприятной конъюнктуры на товарных рынках.

Оба этих фактора в 2019 году перестали действовать, отметили эксперты.

"Цены на многие сырьевые товары (нефть, уголь, сталь, алюминий, алмазы) были заметно ниже, что сказалось на внутренних доходах регионов, имеющих зависимость от этих индустрий. Политика по сдерживанию расходов в 2019 году также ослабла, так как по итогам 2018 году большинство регионов нормализовали долговую нагрузку и в 2019 году смогли нарастить расходы", - пояснили они.

В свою очередь, снижение цен на сырьевые товары в 2019 году оказало давление на доходы регионов, зависящих от соответствующих производств: снизились внутренние доходы Ханты-Мансийского и Ненецкого АО, Башкортостана, Кемеровской области, Липецкой, Свердловской и Челябинской областей, Республик Хакасия и Саха.

В Газпромбанке полагают, что в 2020 году тенденция на увеличение числа дефицитных регионов и снижение размера профицитов сохранится на фоне слабой конъюнктуры на основных сырьевых рынках и продолжающегося роста расходов регионов, нормализовавших финансовое положение.