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Освоение Арктики
Обновлено 

Трутнев: порог инвестиций для преференций в Арктике возможно снизят до 1 млн рублей

Получение налоговых и административных льгот поможет предпринимателям охотнее участвовать в проектах малого и среднего бизнеса

ТАСС, 28 февраля. Порог инвестиций для владельцев недобычных проектов, которые хотят получить преференции и статус резидента Арктической зоны, может быть понижен с 10 млн рублей до 1-3 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания по подготовке поправок к пакету законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике.

Согласно уже внесенным поправкам, любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны. Это предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Среди них возможность создания на отдельных участках свободной таможенной зоны, круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Помимо этого, в законопроекте речь идет о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защите их интересов в суде.

"Мы сейчас подумаем над снижением планки по этой группе - по недобычным проектам, по малому и среднему бизнесу. У нас стояло 10 млн, сейчас предложение на совещании возникло снизить эту планку, может быть и снизим, подумаем в процессе", - сказал Трутнев. "Звучала цифра 1 млн и звучала цифра 3 млн, одно из этих предложений будет, скорее всего, принято", - добавил вице-премьер.

Он добавил, что такое снижение порога даст возможность предпринимателям строить пекарни, спортзалы и других небольших объектов для бизнеса. А новые проекты, в свою очередь, создадут новые рабочие места.

Трутнев отметил, что систему преференций планируется также дополнить льготами для проектов по переработке твердых полезных ископаемых (ТПИ). Набор льгот будет разрабатывать Минвостокразвития.

О системе преференций

Комплекс льгот для сырьевых компаний в Арктике предусматривает снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставку 0% по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. В частности, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.

В новость были внесены изменения (16:28 время мск) — добавлена информация по тексту.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияОсвоение АрктикиАрктика сегодня
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