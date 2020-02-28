{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 100 млрд рублей инвестиций привлечет аэротрополис у аэропорта Домодедово за пять лет

Первый этап проекта позволит создать порядка 5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 5 тыс. рабочих мест появится в аэротрополисе вблизи международного аэропорта Домодедово благодаря реализации инвестиционных проектов в течение пяти лет. Общий объем инвестиций в развитие аэротрополиса за этот период может составить до 100 млрд рублей, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Проект аэротрополис - это, на наш взгляд, очень интересный проект развития существенной точки роста. Вокруг аэропортов во многих городах мира возникают аэротрополисы - это центры деловой активности, создание мест, где прилетающие бизнесмены в непосредственной близости от аэропортов могут получать все необходимые услуги и сервисы. Вокруг Домодедово у нас уже сейчас развивается эта территория, появляются современнейшие гостиницы <…> Первый этап этого проекта (аэротрополиса у аэропорта Домодедово - прим. ТАСС) привлечет до 100 млрд рублей инвестиций и создаст порядка 5 тыс. рабочих мест [в течение пяти лет]", - сказал Хромов.

Он отметил, что часть проектов находится на стадии проектирования и строительства. По его словам, в настоящее время на территории у воздушной гавани строится гостиничный комплекс под брендом Holiday Inn, в перспективе запланировано строительство конгресс-центра внутри зоны аэропорта. "Мы со стороны Московской области будем содействовать максимально скорейшей реализации данных проектов, поддерживать инвесторов, включать в наши программы развития инженерной инфраструктуры", - добавил Хромов.

Аэротрополисы - новый тип территориальных образований, предполагающий создание глобального авиахаба с обслуживающей инфраструктурой, гостиницами, бизнес-центрами, парками, жилыми зданиями, промышленными зонами, торгово-развлекательными центрами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Матвиенко предложила ввести единую госполитику по формированию тарифов на электроэнергию
Председатель Совета Федерации также отметила важность газификации страны, подчеркнув, что от этого зависит качество жизни людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС