Представители Индии примут участие в Ялтинском экономическом форуме

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Индийские бизнесмены демонстрируют интерес к Крыму и примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сообщил российским корреспондентам в Нью-Дели заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы получили все заверения от индийских представителей, прежде всего от бизнеса и от общественных деятелей, по их участию в нашем крупнейшем международном форуме, который ежегодно проходит в Ялте и называется Ялтинским международным экономическим форумом. В этом году он состоится с 23 по 25 апреля. Это будет уже шестой Ялтинский форум. В прошлом году в нем участвовали представители более чем из 80 стран мира", - сказал он.

Мурадов добавил, что индийцы участвовали и участвуют как в экономической части форума, так и в центральном общественно-политическом мероприятии - форуме друзей Крыма.

"Он проводится созданной три года назад Международной ассоциацией друзей Крыма. Индийские общественные деятели входят в координационный совет этой ассоциации и активно помогают Крыму в продвижении деловых и общественных связей, а также объективной информации о тех событиях, которые произошли в Крыму шесть лет тому назад и привели к его воссоединению с Россией", - отметил Мурадов.