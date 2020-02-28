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Власти Подмосковья планируют создать до 30 тыс. рабочих мест вблизи аэропорта Шереметьево

Одним из крупнейших проектов развития территории у аэропорта может стать создание административного, гостиничного и выставочного комплекса "Химки Экспо"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Развитие территории вблизи международного аэропорта Шереметьево в Подмосковье позволит создать от 20 до 30 тыс. рабочих мест в ближайшие 10 лет, в пятницу сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"У нас неплохим примером [развития территории у аэропортов] может являться территория вокруг аэропорта Шереметьево. <…> По планам развития рабочих мест вокруг того же Шереметьево - это десятки тыс. человек, от 20 до 30 тыс. рабочих мест в ближайшее десятилетие", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, одним из крупнейших проектов развития территории у аэропорта может стать создание административного, гостиничного и выставочного комплекса "Химки Экспо".

"Домодедово и Шереметьево - это два наших крупнейших аэропорта, в которых в дополнение к существующей развивающейся инфраструктуре, к развитию аэроэкспрессов, появлению московских скоростных диаметров, возникают существенные места приложения труда", - добавил Хромов.

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