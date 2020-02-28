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Дата-центры Google достигли самого высокого уровня энергоэффективности в истории компании

Компания использует AI-алгоритмы для управления температурой, освещением и охлаждением центров обработки данных для снижения общего уровня энергопотребления

ТАСС, 28 февраля. Технологический гигант Google объявил о достижении рекордного уровня энергоэффективности своих центров обработки данных (ЦОД). Несмотря на стремительный рост спроса на облачные вычисления, энергопотребление в дата-центрах по всему миру практически не изменилось, сообщается на сайте компании.

Согласно последним исследованиям, в то время как объем вычислений, выполняемых в центрах обработки данных, вырос примерно на 550% с 2010 по 2018 год, количество энергии, потребляемой ЦОД, увеличилось всего на 6%. В результате, несмотря на рост числа запросов клиентов на облачные вычисления, в настоящий момент на дата-центры по-прежнему приходится около 1% мирового энергопотребления - столько же, сколько в 2010 году.

Для достижения рекордных показателей Google разработала и внедрила высокоэффективные тензорные процессоры (TPU), работающие на базе алгоритмов машинного обучения и оснастила все дата-центры высокопроизводительными серверами. Кроме того, с 2014 года компания использует AI-алгоритмы для управления температурой, освещением и охлаждением ЦОД для снижения общего уровня энергопотребления.

Среднегодовая эффективность энергопотребления центров обработки данных Google составила 1,10 в 2019 году, в то время как средний показатель по отрасли составляет 1,67, что означает, что ЦОД Google требуют примерно в шесть раз меньше накладных расходов на единицу энергии IT-оборудования.

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