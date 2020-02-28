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Объем производства товарной рыбы в Подмосковье в 2020 году превысит 5 тыс. тонн

Предприятия рыбоводства в Подмосковье выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также осетров и форель

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Плановый объем производства товарной рыбы в Подмосковье в 2020 году превысит показатели 2019 года и составит 5,2 тыс. тонн. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области.

"Объем производства товарной рыбы в 2019 году составил 5,1 тыс. тонн, что составило 101,7% к уровню 2018 года. Плановый показатель производства товарной рыбы в 2020 году - 5,2 тыс. тонн", - привела пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Предприятия рыбоводства в Подмосковье выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также осетров и форель. Всего деятельность по товарному выращиванию рыбы в Московской области ведут 20 рыбоводных организаций. Производственные мощности рыбоводческих предприятий региона позволяют выращивать в год до 11 тыс. тонн живой прудовой рыбы, выпускать около 1 тыс. тонн рыбопродукции и полуфабрикатов.

В 2019 году из бюджета Московской области на развитие отрасли рыбоводства было направлено более 22 млн рублей.

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