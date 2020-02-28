Индийские бизнесмены интересуются сотрудничеством с Крымом в сельском хозяйстве и туризме

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Индийский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Крымом в областях производства и переработки сельскохозяйственной продукции, торговли и туризма. Об этом сообщила в пятницу российским журналистам в Нью-Дели заместитель председателя совета министров Республики Крым - министр финансов Ирина Кивико.

"В прошлом году в Крым приезжали 110 индийских бизнесменов. Объехали полуостров, посмотрели, какие у нас есть возможности. Их очень заинтересовал сельскохозяйственный сектор, а именно - высокоэффективное производство эфиромасличных культур и их переработка. Они провели необходимые анализы качества и уже готовы подписывать с нами контракты", - сказала Кивико.

Она пояснила, что бизнесмены из Крыма сейчас находятся в индийском городе Мумбае, встречаются с деловыми кругами Индии. Представители индийского бизнеса во время своего посещения россиского полуострова в апреле 2019 года пригласили крымских бизнесменов приехать в Индию для подписания контрактов.

"Пока мы не будем называть, кто это", - отметила Кивико. Она объяснила, что не хочет, чтобы эти индийские предприниматели попали под давление западных стран.

Вино и туризм

"Индийские бизнесмены говорили о том, что в Индию было бы интересно поставлять крымское вино, отличающееся высоким качеством. В этом году десертные вина известного предприятия "Массандра" получили первые места на международных выставках и конкурсах. Поставка крымских вин на обширный индийский рынок для нас, безусловно, весьма интересна. Тем более, что Китай, например, наши вина уже оценил. Хотелось бы, чтобы Индия оценила их тоже", - отметила Кивико.

У Крыма уже есть наработки с индийскими партнерами в области туризма. Летом прошлого года полуостров посетили 200 туристов из Индии, отметила министр финансов.

"Крым - очень интересный регион и с исторической, и с географической точек зрения. На отдых индийцы приезжали летом и весьма активно ездили на экскурсии по крымским достопримечательностям", - рассказала она.

"Индийских туроператоров заинтересовали туристические возможности полуострова. Они узнали, что у нас есть не только пляжный отдых, но и историко-познавательный туризм. Можно ходить в горы, посещать винодельческие предприятия, проводить гастрономические туры. Экстрим-туризм тоже возможен. Это для тех, кто любит скалы, альпинизм, парапланеризм, виндсерфинг", - добавила Кивико.