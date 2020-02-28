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S7 будет выполнять чартерные рейсы в Южную Корею как минимум до середины марта

Авиакомпания должна вернуть домой более 10 тыс. пассажиров

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 планирует выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей как минимум до середины марта. Компании необходимо вернуть домой более 10 тыс. пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе S7.

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"Более 10 тыс. пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы между Россией и Южной Кореей с вылетами на март. Планируем, что пассажиры будут возвращены домой чартерами S7, пока сетка расписания чартерных рейсов сформирована до середины марта", - сообщили в компании.

По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, все рейсы российских авиакомпаний, кроме "Аэрофлота", в Республику Корея будут приостановлены с 1 марта.

В настоящее время S7 выполняет 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, четыре - из Новосибирска, и еще три - из Иркутска.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Теги
РоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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