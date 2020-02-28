Турфирмы просят изменить сроки запрета продажи туров в небезопасные по коронавирусу страны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Туроператоры просят правительство РФ скорректировать сроки запрета продажи туров в неблагополучные по коронавирусу страны, чтобы избежать коллапса на туристическом рынке РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) открытом письме вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко.

Сейчас приостановка продаж туров в Китай, Италию, Иран и Южную Корею действует до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах, то есть носит бессрочный характер, отмечается в письме.

"Отсутствие сроков приостановки продаж безальтернативно устанавливает стопроцентные возвраты туристам и уже привело к массовым отказам туристов от туров, даже от тех, которые запланированы на дальние даты (вплоть до осени текущего года). Понесенные убытки от очень большого количества аннуляций могут крайне негативно сказаться на туроператорских компаниях, отправляющих туристов в Европу. Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий", - говорится в письме.

Введение конкретных сроков на приостановку продажи туров поможет сократить число отказов от уже оплаченного отдыха от туристов с вылетами в более поздние даты, считают в АТОР. Так, в отношении Италии туроператоры предлагают для определения срока действия ограничений использовать сроки карантина, введенного указом правительства этой страны, то есть до 9 марта 2020 года, а потом, в случае необходимости, продлить этот срок.

Как сообщила сегодня в эфире телеканала "Россия 24" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении.