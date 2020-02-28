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Аграрии Ставрополья посеют 1 млн га зерновых во время весенних полевых работ

Из-за теплой погоды весенние полевые работы в регионе в феврале проходят второй год подряд

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края во время весенних полевых работ посеют порядка 1 млн га яровых зерновых культур. Теплая погода позволила начать посевную кампанию в конце февраля, сообщил в пятницу глава региона Владимир Владимиров.

"На календаре еще февраль, а аграрии нашего края уже приступили к севу яровых культур. Погода дает такую возможность. Уже засеяно больше 14 тыс. га в восьми районах и городских округах. Всего яровыми предстоит посеять 1 млн га", - написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Зимние месяцы в Ставропольском крае отмечались теплой погодой с небольшим количеством осадков, по данным регионального Центра по гидрометеорологии, в конце февраля температура местами превышала 10-19 градусов тепла. Владимиров отметил, что в регионе создан необходимый для проведения работ запас семян, топлива и минеральных удобрений.

Аграрии Ставрополья начинают весенние полевые работы в феврале второй год подряд. В предыдущие годы сев яровых в крае начинали на месяц позже. Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них - на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн тонн.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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