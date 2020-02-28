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Около 400 заявок подано в Роскачество на присуждение премии в области качества

По словам руководителя организации Максима Протасова, это рекордное количество заявок

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Российские предприятия подали в 2020 году рекордное количество заявок - четыреста - на получение премии правительства РФ в области качества. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель АНО "Российская система качества" (Роскачество) Максим Протасов после встречи с предпринимателями Кабардино-Балкарии в Нальчике.

Протасов находится в КБР по приглашению главы республики Казбека Кокова. В пятницу регион и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве, что, по определению Протасова, дает серьезный стимул для повышения качества товаров и услуг в республике. Протасов планирует посетить ведущие предприятия региона, в т.ч. "Халвичный завод "Нальчикский" и "Сады Баксана". На территории КБР будут реализовываться все направления работы Роскачества, отметил он.

"В этом году уже подано порядка 400 заявок на участие в конкурсе правительственной премии в области качества - это рекордное количество заявок", - сказал Протасов. Он выразил уверенность, что для любого российского предприятия в будущем станет нормой раз в несколько лет прийти на диагностику в Роскачество.

"Москва, Петербург, Татарстан, Белгород, Рязань, Калуга, Башкортостан, Ульяновск - это те регионы, для предприятий которых уже стало нормой постоянное участие в диагностике. <…> Правительства субъектов стимулируют предприятия для того, чтобы они участвовали в диагностике на правительственную премию и сами предприятия подают эти заявки", - сказал он.

В 2019 году лауреатами премии правительства в области качества стали 12 предприятий. Премия присуждена за обеспечение высокого качества продукции и услуг, внедрение эффективных методов управления. Оператором премии является Роскачество. Лауреатами стали "Камаз", "Газпром ПХГ", Выксунский металлургический завод, авиакомпания Сибирь", Тольяттинский госуниверситет, Зеленодольский завод им. Горького", НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, холдинг "Рубеж", Сакский военный санаторий, Центр подготовки кадров "Татнефть", тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг", Димитровградский вентильный завод.

Глава Роскачества также провел в Нальчике совещание по вопросам развития институтов качества в КБР.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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