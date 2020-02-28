В Польше заявили, что заинтересованы в поставках нефти Белоруссии

ВАРШАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Польши заинтересованы в том, чтобы наладить поставки нефти в Белоруссию, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский во время визита в Вашингтон.

"Мы в Польше заинтересованы, чтобы по возможности помочь Белоруссии с поставками нефти, если это будет необходимо", - сказал он, напомнив, что американская сторона недавно выразила готовность поставлять Белоруссии нефть из США.

По словам Наимского, поставки нефти через Польшу в Белоруссию будут возможны, если Минск на это решится. "Это должно начинаться с момента, когда белорусы купят нефть, которую захотят поставить на свои НПЗ. Тогда мы через нашу систему передачи сначала небольшие партии нефти, а со временем и в значительно больших объемах сможем им поставлять", - цитирует его слова специализированный портал wnp.pl.

В январе Белоруссия заявила, что ведет переговоры с Польшей о поставках нефти путем реверса на восточном участке польской части "Дружбы". Тогда в осуществляющей функции оператора польского участка нефтепровода компании PERN информировали, что на данный момент поставки нефти в восточном направлении по этой ветке "Дружбы" невозможны при сохранении поставок клиентам на Западе.