Московская биржа планирует выйти из Ассоциации российских банков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Московской биржи рекомендовал акционерам принять решение о прекращении участия торговой площадки в Ассоциации российских банков (АРБ), следует из материалов биржи.

Дата проведения годового собрания акционеров Мосбиржи, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пока не назначена.

"Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выходе из состава Ассоциации российских банков, так как биржа не является кредитной организацией, а вопросы развития финансового рынка, имеющие непосредственное отношение к деятельности биржи, обсуждаются на других площадках", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы торговой площадки.

Ассоциация российских банков учреждена в 1991 году. Сейчас в нее входят 184 организации, в том числе 104 кредитные организации.

В 2017 году ряд крупнейших российских банков - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и другие - вышли из ассоциации. Поводом послужил доклад АРБ об основных проблемах отрасли, в котором содержалась резкая критика деятельности ЦБ. Содержание доклада не обсуждалось с крупными банками заранее, заявляли в кредитных организациях.

В новость внесены изменения (16:36 мск) - добавлен комментарий Мосбиржи