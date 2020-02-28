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В городе Вэнчан в провинции Хайнань в марте запустят ключевую электрогенерирующую станцию

Строительные и инженерные работы завершены на 80%

ХАЙКОУ /Китай/, 28 февраля. /ТАСС/. В южнокитайской провинции Хайнань в марте запустят в эксплуатацию комбинированную парогазовую установку, считающуюся одним из важных объектов 13-й пятилетки (2016-2020 годы) КНР. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", электростанция будет действовать в городе Вэньчан на северо-востоке провинции.

По его данным, это первый проект подобного рода энергетической компании China Southern Power Grid на Хайнане. Строительные и инженерные работы завершены на 80%.

В соответствии с планом, сначала заработает первая генераторная турбина, уже полностью готовая к эксплуатации. Объект насчитывает четыре энергоблока, мощность каждого из которых достигает 460 МВт. Инвестиции в эту энергетическую программу превысили 5,4 млрд юаней ($770 млн).

Задача проекта - обеспечить постоянно растущий спрос на электроэнергию в городе, где идет строительство сразу нескольких важных инфраструктурных объектов, один из которых - международный космический городок.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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