Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.

Согласно действующему законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Владельцы машин дороже 5 млн рублей должны платить налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей - в тройном.

"В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 млн рублей - 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5 до 10 млн рублей - 484 штуки (+38 к 2019 году); от 10 до 15 млн рублей - 100 штук (+3 к 2019 году); свыше 15 млн рублей - 82 штуки (+9 к 2019 году)", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

В список также входят автомобили брендов Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti и Rolls-Royce.