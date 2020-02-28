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Распространение коронавируса нового типа
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Росавиация уведомила авиакомпании о закрытии регулярных полетов в Южную Корею

В ведомстве отметили, что временный запрет регулярных полетов вводится с 1 марта для всех перевозчиков, кроме "Аэрофлота" и Korean Air

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росавиация разослала официальную телеграмму российским и корейским авиакомпаниям о закрытии с 1 марта регулярных полетов для всех перевозчиков, кроме "Аэрофлота" и Korean Air. Это следует из текста телеграмм, копии которых имеются в распоряжении ТАСС.

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"С 1 марта 2020 г. вводится временный запрет на осуществление регулярных и чартерных пассажирских воздушных перевозок граждан с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении, за исключением: воздушных перевозок, осуществляемых ПАО "Аэрофлот" из Москвы в Республику Корея и обратно через терминал F международного аэропорта Шереметьево, воздушных чартерных перевозок, осуществляемых "Авророй", "Сибирью", "Якутией"....", - говорится в телеграмме для российских авиакомпаний.

В телеграмме для корейских авиакомпаний подчеркивается, что для них чартерные рейсы под запретом, а на регулярной основе сможет летать только Korean Air.

По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, все рейсы российских авиакомпаний, кроме "Аэрофлота", в Республику Корея будут приостановлены с 1 марта.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусом при 16 летальных исходах. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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