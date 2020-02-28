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В Минске готовы к переговорам с Варшавой о реверсных поставках нефти по "Дружбе"

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" заявил, что намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод "Дружба" на своей территории для реверсных поставок дает возможность непосредственно переходить к переговорам по поставкам нефти с использованием реверса. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Технически реверс [по белорусской части трубопровода] возможен, теперь преодолен психологический барьер, и можно переходить в предметную плоскость, к переговорам по поставкам нефти с использованием реверса", - сказал он.

При этом добавил, что намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод "Дружба" на своей территории для реверсных поставок нефти "открывает для Белоруссии возможность вести переговоры с поставщиками сырья, с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме".

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