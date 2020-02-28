"Россети" увеличат вложения в ремонтную программу в Северной Осетии на 8%

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" в 2020 году в рамках ремонтной программы проведут мероприятия, направленные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей региона. Стоимость ремонтных работ в 2020 году вырастет на 8% по сравнению с 2019 годом, сообщили в пресс-службе компании.

"В "Россети Северный Кавказ" в зоне деятельности филиала "Севкавказэнерго" [в Северной Осетии] утверждена ремонтная программа 2020 года. В рамках ее реализации компания выполнит большой объем мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения потребителей. В общей сложности на эти цели планируется направить 199,407 млн рублей, это на 8% больше объема вложений прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, специалисты отремонтируют 275 км воздушных линий, трансформаторную подстанцию. Кроме того, будет проведен поэлементный ремонт оборудования на 76 подстанциях. Энергетики также осуществят замену и усиление 806 опор воздушных линий и более 4300 изоляторов. В компании подчеркнули, что наибольшие объемы работ планируется реализовать в сельских поселениях.

Работы пройдут, в том числе, на значимых энергообъектах, обеспечивающих электроснабжение социальной инфраструктуры республики: воздушных линиях "Верхний Згид - Фаснал", "Дигора-110 - Чикола-110", "Ардон-110 - Дигора-35"." В общей сложности эти питающие центры обеспечивают энергоснабжение 36 населенных пунктов", - уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что большое внимание будет уделяться и расчистке воздушных трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Так, планируется, что в течение года специалисты расчистят 26,4 га трасс воздушных линий.

"Качественно проведенная ремонтная кампания позволяет снизить вероятность возникновения аварийной ситуации в период осенне-зимнего максимума нагрузок, а также обеспечит надежность электроснабжения потребителей в любое время года", - подчеркнул директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" Александр Таболов, передает пресс-служба.

О компании

Компания "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".