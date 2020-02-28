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Поставки газа из Азербайджана в Европу по "Южному газовому коридору" увеличат вдвое

В Еврокомиссии сообщили, что объем поставок составит 20 млрд куб. м в год

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Объем поставок азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" (ЮГК) планируется увеличить вдвое - до 20 млрд куб. м в год. Об этом заявил в пятницу в Баку заместитель генерального директора генерального директората Еврокомиссии по энергетическим вопросам Клаус-Дитер Борхардт на пресс-конференции по итогам шестого министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК.

"Планируется увеличить объемы поставок в Европу с 10 до 20 млрд куб. м, это уже согласовано", - сказал представитель Еврокомисии. По его словам, в настоящее время в Азербайджане ведутся разведочные работы по новым очень перспективным месторождениям.

В числе направлений будущих поставок Борхардт назвал страны Юго-Восточной Европы и Балканы. "В ряде европейских стран планируется свести к нулю использование угля и полностью перейти на газ", - отметил он.

Борхардт сообщил, что Еврокомиссия оценивает перспективы расширения проекта ЮГК.

"Мы думаем над расширением ЮГК. Это может произойти и за счет новых источников [газа] в Каспийском море", - сказал Борхард по итогам прошедшего в столице Азербайджана шестого министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК.

ЮГК протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд куб. м останутся в Турции, а 10 млрд куб. м будут направляться на юг Европы. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается до конца 2020 года. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.

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Азербайджан
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