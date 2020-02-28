Турагентства попросили Мишустина о возобновлении авиасообщения с курортами Египта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Необходимо проработать вопрос возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта, особенно актуален этот вопрос на фоне закрытияи из-за коронавируса ряда популярных у российских туристов направлений. Соответствующее письмо, которое есть в распоряжении ТАСС, Альянс туристических агентств направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Учитывая сложившийся в последние годы уровень взаимоотношений между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, а также стратегическое партнерство по ряду направлений внешнеэкономического сотрудничества, просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить заинтересованным министерствам и ведомствам с участием представителей профессионального туристического рынка разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет", - говорится в письме.

Сейчас авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду до настоящего времени не восстановлены.

Как пояснила ТАСС исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, эксперты изучали предпочтение туристов в течение последних двух лет, и есть заметная категория туристов, которые являются поклонниками именно Египта и ждут возобновления чартеров на курорты. Кроме того, проблема открытия египетских курортов для массового российского туризма стала актуальна в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Очень много отложенного спроса, люди хотят только в Египет и ждут, когда его откроют. Именно эта просьба прозвучала. Письмо и так было бы отправлено, но коронавирус, конечно, усугубил ситуацию", - сказала Осипова, отвечая на вопрос, связано ли письмо с тем, что закрываются популярные туристические направления и нужна альтернатива.

История вопроса

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские авиаспециалисты не раз осуществляли его проверку.

В январе 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также на решение вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля того же года.