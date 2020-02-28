Минсельхоз предложил временно увеличить экспортную пошлину на подсолнечник

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз выступает за временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник. Минсельхоз России вынес данный вопрос на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - отмечается в сообщении.

Размер пошлины на подсолнечник составляет 6,5%, но не менее €9,75 за тонну. Как отметили в Минсельхозе, масложировая отрасль является драйвером российского продовольственного экспорта, она из года в год показывает высокие темпы увеличения производства и объема поставок на внешние рынки. Так, по итогам 2019 года рост производства растительных масел и их фракций нерафинированных (включая кукурузное) составил 12,6%. Экспорт масложировой продукции в прошлом году увеличился более чем на 25%, превысив $4 млрд.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, которые приводятся в сообщении, одной из ключевых задач отрасли остается выход на достаточный уровень самообеспеченности семенами масличных культур, и ее решение возможно только при создании и широком применении новых конкурентоспособных сортов семян. Для снижения уровня импортозависимости отраслевого рынка Минсельхоз России разрабатывает подпрограмму "Развитие селекции и семеноводства масличных культур в Российской Федерации". Лут отметила важность вовлечения предприятий масложировой отрасли в формирование комплексных научно-технических проектов в рамках данной инициативы.