ЦБ считает, что коронавирус может нести риски для производственной активности в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Снижение мирового спроса из-за распространения коронавируса может нести значимые риски для производственной активности в России, указано в материалах Банка России.

"Оперативная макроэкономическая статистика в целом за январь указывает на замедление роста производственной активности. Значимым риском для нее в ближайшие месяцы может быть ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и другими внешними факторами", - указывает регулятор в своем информационной-аналитическом материале.

По данным ЦБ, в январе безработица оставалась вблизи исторического минимума, спрос на труд расширялся. Рост реальной заработной платы ускорился, в том числе благодаря замедлению инфляции.

"По оценкам Банка России, расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности, в результате чего прирост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%", - указывает ЦБ.