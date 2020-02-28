Минфин пересмотрит параметры бюджета весной с учетом последствий коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минфин пересмотрит весной прогноз и параметры бюджета на 2020 год с учетом последствий от распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз, и уточним свои оценки бюджета тоже. Сейчас у нас внеплановое [уточнение бюджета] по посланию. Сейчас в поправках исключительно послание учтено", - сказал Силуанов. Глава Минфина уточнил, что рост мировой экономики будет ниже, чем ожидалось.

"Но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация", - подчеркнул он.

19 февраля правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Минфин пересмотрел ряд параметров бюджета в связи с возможным эффектом от реализации социальных мер, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию.

Ранее Банк России сообщил, что снижение мирового спроса из-за распространения коронавируса может нести значимые риски для производственной активности в России.

Эксперты ТАСС прогнозировали, что распространение нового коронавируса по всему миру, в частности вспышка заболевания в Италии, может обернуться валютной нестабильностью и негативным сценарием для курса рубля, а также привести к снижению мировых цен на нефть.

Ослабление рубля

Бюджетное правило сдерживает ослабление рубля, но сильные колебания цен на нефть все равно влияют на курс. "Оно [ослабление рубля] происходит. В первую очередь это следствие того, что цены на нефть падают. Тем не менее, бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля", - сказал министр.

"Но, безусловно, такие глобальные изменения по нефти (которые можно наблюдать сейчас - прим. ТАСС), естественно, влияют на курсовые соотношения", - добавил глава Минфина.

Силуанов считает, что ситуация с ценами на нефть является вопросом дальнейшего взаимодействия с ОПЕК. Какие будут приняты решения, планируется обсуждать на следующей неделе. При этом необходимо быть готовыми к любым изменениям, добавил он.

"Бюджет наш защищен, резервы созданы. Всегда таким источником нестабильностей раньше являлся бюджет, потому что денег не было, расходы сокращались. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы", - сказал Силуанов.

"Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше", - подчеркнул глава Минфина, напомнив, что базовая цена для нас - это $42 за баррель, при ней балансируется бюджет.

Покупки валюты ЦБ

В то же время Силуанов не видит необходимости приостановки покупки валюты со стороны ЦБ в текущей экономической ситуации. "А что чрезвычайного? Цена [нефти] - $50 за баррель, чуть ниже, что чрезвычайного?" - сказал он в ответ на вопрос, нужно ли сейчас предпринимать какие-то меры, например приостановить ЦБ покупки валюты.

"Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияния движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли, наоборот, в низкую инфляцию. Наша задача - достичь плановых показателей по инфляции. Поэтому каких-либо оснований менять прогноз или предпринимать антикризисные меры, реагирующие на ситуацию, я не вижу", - продолжил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что Банк России работает в плановом порядке.

Снижение спроса на ОФЗ

Минфин отмечает снижение спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. "У нас значительное участие иностранных инвесторов было в последние месяцы. Иностранные инвесторы тоже сейчас, естественно, нервничают. И спрос на бумаги, мы видим, несколько снизился. Тем не менее, мы наших планов пока не меняем [по заимствованиям]", - отметил Силуанов.

По его словам, интерес нерезидентов к ОФЗ снизился за последнюю торговую сессию.

Ранее ЦБ сообщал, что доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ по итогам 2019 года выросла до 32,2%.

В апреле 2018 года США ввели санкции против некоторых российских бизнесменов и предприятий, что вызвало массовые распродажи российских гособлигаций. В результате доля нерезидентов в ОФЗ снижалась вплоть до конца 2018 года - с пикового уровня 34,5% на 1 апреля 2018 года до 24,4% на 1 января 2019 года.