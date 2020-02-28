Эксперты прогнозируют, что доллар на следующей неделе может преодолеть отметку 69 рублей

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Рубль, оказавшись под сильным давлением на фоне бегства инвесторов из рисковых активов, двигается к минимумам с осени 2019 года. Опрошенные ТАСС эксперты не исключают, что российская валюта может упасть к доллару до минимальных значений с декабря 2018 года - 69 рублей за доллар.

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

Мировые финансовые рынки падают шестой день подряд и вынуждают инвесторов продавать рисковые активы, к которым относится, например, нефть и валюты развивающихся стран, в том числе рубль.

Нефть в пятницу дешевела до отметки ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превышал 67,6 рубля - это максимальное значение с сентября 2019 года. Курс евро преодолел отметку 74,14 рубля впервые с августа 2019 года.

Почему российский рынок продолжает падать

Основное давление на российский рынок оказывает падение цен на энергоносители на фоне новостей о продолжающемся росте числа заболевших коронавирусом и появлении новых очагов заболевания.

"При цене на нефть $50 за баррель равновесное значение валютного курса составляет 67 рублей за доллар, поэтому можно говорить о том, что основным фактором ослабления курса рубля было, конечно, падение цен на нефть", - отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Давление на российский рынок оказывает и эскалация геополитической напряженности в Сирии.

"Валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за растущую вероятность военного конфликта в регионе, но и возможный рост санкционных рисков, который может последовать", - поясняет Орлова.