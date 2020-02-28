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Колебания курса рубля

Эксперты прогнозируют, что доллар на следующей неделе может преодолеть отметку 69 рублей

Основное давление на российский рынок оказывает падение цен на энергоносители на фоне новостей о продолжающемся росте числа заболевших коронавирусом и появлении новых очагов заболевания
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Рубль, оказавшись под сильным давлением на фоне бегства инвесторов из рисковых активов, двигается к минимумам с осени 2019 года. Опрошенные ТАСС эксперты не исключают, что российская валюта может упасть к доллару до минимальных значений с декабря 2018 года - 69 рублей за доллар.

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Мировые финансовые рынки падают шестой день подряд и вынуждают инвесторов продавать рисковые активы, к которым относится, например, нефть и валюты развивающихся стран, в том числе рубль.

Нефть в пятницу дешевела до отметки ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превышал 67,6 рубля - это максимальное значение с сентября 2019 года. Курс евро преодолел отметку 74,14 рубля впервые с августа 2019 года.

Почему российский рынок продолжает падать

Основное давление на российский рынок оказывает падение цен на энергоносители на фоне новостей о продолжающемся росте числа заболевших коронавирусом и появлении новых очагов заболевания.

"При цене на нефть $50 за баррель равновесное значение валютного курса составляет 67 рублей за доллар, поэтому можно говорить о том, что основным фактором ослабления курса рубля было, конечно, падение цен на нефть", - отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Давление на российский рынок оказывает и эскалация геополитической напряженности в Сирии.

"Валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за растущую вероятность военного конфликта в регионе, но и возможный рост санкционных рисков, который может последовать", - поясняет Орлова.

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"Еще одно беспокойство - приток нерезидентов, наблюдавшийся до сих пор в российский долговой рынок, который определялся ожиданиями по дальнейшему снижению ключевой ставки. Сейчас, в условиях резкого снижения курса, не совсем ясно, готов ли будет ЦБ продолжать снижение ключевой ставки, в результате чего капитальный счет может сильно ослабнуть и перестанет оказывать поддержку курсу", - добавляет эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу падали на 7,6% и 5,2% соответственно.

"С точки зрения помесячной волатильности, падение российского рынка за месяц на 9%, в целом, рядовое событие. С 2001 по 2014 год такое происходило 18 раз", - утверждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Однако с 2014 года такое стремительное падение оказалось первым, отмечает эксперт.

Прогнозы на следующую неделю

В условиях отсутствия положительных новостей с "вирусного" фронта и существенного ухудшения прогнозов по росту китайской и мировой экономики бегство от риска в ближайшее время продолжится, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Для российских активов ситуация усугубляется геополитическими факторами - обострением ситуации в Сирии, что грозит ухудшением отношений между Москвой и Анкарой, а также активизацией санкционной риторики со стороны запада", - добавляет он.

В "БКС Премьер" полагают, что потенциал снижения индекса Мосбиржи от текущих уровней при развитии негативного сценария можно оценить в 7-10%.

Курс рубля в свою очередь может временно ослабнуть - до 70 рублей за доллар, полагают эксперты. В перспективе ближайшей недели в "БКС Премьер" ожидают высокую волатильность российской валюты в широком диапазоне 66,5-69 рублей за доллар.

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"Учитывая, что пробит вниз растущий недельный тренд, сформированный в 2018 году, рынку будет сложно восстановиться сравнительно быстро", - отмечает Осин.

По его оценке, на следующей неделе преобладают шансы нового раунда снижения рынка с целевым диапазоном для индекса Мосбиржи - 2600-2900 пунктов, для доллара - 65-69 рублей.

То, что погружение индекса Мосбиржи ниже уровня 2850 пунктов создает предпосылки для дальнейших продаж, считает и аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"В настоящий момент рублевый индикатор нащупал поддержку на уровне 2744,18 пункта, а индекс РТС - на отметке 1279,74 пункта. Однако при продолжении распродаж на западных площадках данные уровни могут не устоять, а снижение примет обвальный характер", - поясняет эксперт.

Российские активы остаются недооцененными

Несмотря на то, что американская валюта в краткосрочной перспективе может предпринять попытку подъема выше 68 рублей, с фундаментальной точки зрения рубль в текущий момент выглядит недооцененным, также отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть, макропоказателях и поддерживающих сезонных факторах, фундаментально обоснованными уровнями соотношения доллара к рублю выступает диапазон 63,3-64,1 рубля за единицу американской валюты", - считает эксперт.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков также отметил, что фундаментально российские активы являются одними из самых недооцененных в мире, поэтому текущая ситуация может являться очень удачным моментом для формирования портфеля на долгий срок.

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