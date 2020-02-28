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Очередной танкер с нефтью для Белоруссии придет в Литву 4 марта

В Литве сообщили, что он привезет 85 тыс. тонн нефти

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") ожидает прибытия в Клайпедский порт 4 марта танкера с нефтью для Белоруссии, которая по железной дороге будет доставлена заказчику. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель компании по печати Мартинас Бурба.

"В Клайпедский государственный морской порт в следующем месяце должны прийти два танкера с нефтью, заказанной Белорусской нефтяной компанией. Первый из них ожидается в Клайпеде 4 марта", - сказал он.

Вторая партия, по данным Lietuvos gelezinkeliai, может быть доставлена в литовский порт 13-15 марта. "В каждой из них будет по 85 тыс. тонн нефти", - уточнил Бурба. Транспортировку в Белоруссию осуществит предприятие по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai.

На прошлой неделе концерн "Белнефтехим" сообщил, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии, которую переправят в марте в Клайпеду. Стоимость сырья не уточнялась.

Первая поставка по этой схеме была сделана в январе текущего года. Тогда в Клайпеду партию закупленной в Норвегии нефти в количестве 80 тыс. тонн доставил норвежский танкер "Брейвикен".

Теги
БелоруссияЛитва
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