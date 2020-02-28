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"КамАЗ" допускает возможность слияния с "Соллерсом" в рамках альянса

Окончательное решение примут акционеры

ТАСС, 28 февраля. "КамАЗ" допускает возможность слияния или обмена активами с "Соллерсом" в рамках создания альянса производителей автомобилей. Об этом журналистам сообщил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

"Я допускаю, что это (обмен активами/слияние компаний - прим. ТАСС) может произойти. Но, во-первых, это не мое решение, а решение акционеров будет. Мы сегодня выстраиваем формат: были разработаны четыре схемы взаимного альянса. Ведутся обсуждения, но пока даже на совет директоров выносить нечего. То есть, пока есть рабочая группа по всем направлениям, которая обсуждает, где найти синергию", - отметил он.

На заводе "Соллерса" в Елабуге "КамАЗ" смог бы, в частности, выпускать новый легкий коммерческий грузовик "Компас" в рамках расширения своей линейки, добавил Когогин.

О решении автопроизводителей создать альянс стало известно в конце февраля. Газета "Ведомости" отмечала, что интерес "КамАЗа" к альянсу с "Соллерсом" связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. "Соллерс" же в случае создания альянса сможет расширить рыночные ниши.

На первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий, а также "цифровой трансформации в области маркетинга и продаж".

Крупнейшие производители

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%), сообщает официальный сайт компании.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, SsangYong и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские - SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером "Соллерс" является Вадим Швецов. В 2018 году выручка группы "Соллерс" выросла на 10,4% - до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа "Соллерс" получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.

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