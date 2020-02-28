{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи в Петербурге

Подрядчик не выполнил условия контракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа расторгла контракт с исполнителем работ по реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге из-за невыполнения условий контракта. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов во время инспекционной поездки в центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге.

"Мы уже расторгли. Это связано с тем, что подрядчик не справляется со своей работой, не имеет ни финансовых средств, ни кадровых ресурсов по ремонту. И сейчас мы объявляем новый конкурс на производство этих работ. Подрядчик, скорее всего, будет внесен в список недобросовестных поставщиков. Насколько я знаю, Минкультуры отзывает у него еще и лицензию", - ответил Богданов на вопрос ТАСС о состоянии контракта по реставрации здания Биржи.

Он уточнил, что речь идет о компании "Меандр".

В здании Биржи, которое передали Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года, после реставрации, капитального ремонта инженерных коммуникаций и обустройства помещений разместится Музей государственных символов и геральдики. Экспозиция будет формироваться из фондов Государственного Эрмитажа.

Проблемы с подрядчиками возникают у Эрмитажа уже не в первый раз. В июле 2017 года музей расторг контракт с компанией "Мехстройтранс" - подрядчиком строительства здания библиотеки в комплексе эрмитажного реставрационно-хранительского центра "Старая деревня". Претензии были связаны с нарушением сроков исполнения работ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе
Российский рынок продолжает снижение вслед за западными площадками, индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,48% и 6,24% соответственно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС