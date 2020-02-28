Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи в Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа расторгла контракт с исполнителем работ по реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге из-за невыполнения условий контракта. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов во время инспекционной поездки в центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге.

"Мы уже расторгли. Это связано с тем, что подрядчик не справляется со своей работой, не имеет ни финансовых средств, ни кадровых ресурсов по ремонту. И сейчас мы объявляем новый конкурс на производство этих работ. Подрядчик, скорее всего, будет внесен в список недобросовестных поставщиков. Насколько я знаю, Минкультуры отзывает у него еще и лицензию", - ответил Богданов на вопрос ТАСС о состоянии контракта по реставрации здания Биржи.

Он уточнил, что речь идет о компании "Меандр".

В здании Биржи, которое передали Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года, после реставрации, капитального ремонта инженерных коммуникаций и обустройства помещений разместится Музей государственных символов и геральдики. Экспозиция будет формироваться из фондов Государственного Эрмитажа.

Проблемы с подрядчиками возникают у Эрмитажа уже не в первый раз. В июле 2017 года музей расторг контракт с компанией "Мехстройтранс" - подрядчиком строительства здания библиотеки в комплексе эрмитажного реставрационно-хранительского центра "Старая деревня". Претензии были связаны с нарушением сроков исполнения работ.