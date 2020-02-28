"Россети" поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

МОСКВА. 28 февраля. /ТАСС/. Группа "Россети" поддержала предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию. Об этом ТАСС сообщили в "Россетях" со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Павла Гребцова.

"Компания "Россети" поддерживает инициативу, предложенную 28 февраля 2020 года председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по введению в РФ единой государственной политики в области установления тарифов в электроэнергетике. В настоящее время единые - котловые - тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ", - сказал Гребцов.

Например, тарифы на передачу электроэнергии на территории Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в восемь раз ниже, чем в Республике Тыва. "Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф", - подчеркнул Гребцов.

В "Россетях" пояснили, что основой низких цен в Иркутской области является сформированный в регионе еще в советские годы комплекс энергоемких производств (цветная металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) и три гидроэлектростанции.

"Учитывая исторические особенности развития регионов, а также различие в топологии сети, введение единой государственной политики по формированию тарифов и создание единого тарифного пространства на различных территориях приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов РФ", - подчеркнули в компании.