Туроператоры оценили потери из-за отсутствия южнокорейских туристов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский въездной турбизнес потеряет в марте из-за отсутствия южнокорейских туристов более $5 млн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Эксперты туроператорских компаний оценивают возможный ущерб российского турсектора в виде недополученных доходов от корейского турпотока в $5,4 млн только в марте 2020 года", - говорится в сообщении.

Правительство РФ из-за коронавируса приняло решение о временном ограничении с 1 марта на въезд граждан иностранных государств с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

В 2019 году Россию с туристическими целями посетили 413,4 тыс. граждан Южной Кореи, что на 21% больше, чем годом ранее. Таким образом, Южная Корея является одним из самых быстрорастущих направлений въездного туризма для России, отметили в АТОР. Лидером по числу посетивших Россию туристов является Китай, однако южнокорейские путешественники тратят на отдыхе в РФ больше, подсчитали эксперты. Так, по оценкам туроператоров, в среднем стоимость тура без авиаперелета из Южной Кореи в Россию составляет $800-900, тогда как у китайских туристов диапазон составляет $350-550 за человека за трех-пятидневный тур, говорится в сообщении АТОР.