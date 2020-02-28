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СМИ: Western Union приостановила переводы на Кубу, кроме осуществляемых из США

Ранее власти США уже ввели ограничения сумм переводов до $1 тыс. в квартал на одного человека

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Платежная система Western Union приняла решение не осуществлять денежные переводы на Кубу из-за рубежа. Об этом в пятницу пишет газета Granma.

По ее данным, исключением стали только переводы, направляемые с территории США. Отмечается, что в октябре прошлого года власти США уже ввели ограничения сумм переводов до $1 тыс. в квартал на одного человека.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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СШАКуба
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