Минпромторг предложил ввести балльную систему для признания оборудования российским

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил установить балльную систему для признания нефтесервисного оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП) российским. Это следует из законопроекта, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас аналогичная балльная система действует в автопроме и сельхозмашиностроении.

Как следует из документа, для того, чтобы оборудование было признано российским, производителю необходимо будет набрать почти 8,5 тыс. баллов по различным критериям. Как пояснили в Минпромторге, при использовании насосных установок отечественного производства можно получить от 4,6 тыс. баллов, смесительных установок - от 800 баллов, а станций контроля и управления - от 300 баллов.

"Критерии были предложены Минпромторгом России с учетом мнений отраслевого сообщества, однако в настоящее время они проходят процедуру согласования в ФОИВ (федеральных органах исполнительной власти - прим. ТАСС), и в финальной версии баллы могут измениться", - уточняется в сообщении ведомства.

Более 80% оборудования для ГРП в России выпущено как минимум 10 лет назад и требует полной или частичной замены в ближайшие несколько лет, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, потенциальными производителями оборудования для ГРП могут быть такие компании, как АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" (ГК "Роскосмос"), АО "Бецема", ООО "РУС ГРП", ООО "Выборгский машиностроительный завод - судовое машиностроение", ООО "Промышленный Инжиниринг".

"Нам необходимо развивать собственный флот ГРП отечественного производства, чтобы осваивать месторождения, находящиеся под санкциями, такие как Арктический шельф и Баженовская свита. Переход на балльную систему позволит учитывать капиталоемкость, добавленную стоимость, перспективность и критичность технологий производства соответствующей продукции", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга.

На данный момент иностранные компании выполняют около 40% операций по гидроразрыву пласта, более 90% их оборудования - импортного производства.