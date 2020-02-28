"Газпром нефть" выделила грант для клуба студенческих стартапов в энергетике при СПбПУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" предоставила грант на развитие деятельности студенческого Энергетического клуба, который 28 февраля открылся при Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ). Клуб будет привлекать средства корпораций и других организаций для финансирования стартапов и научных исследований в области энергетики, говорится в сообщении "Газпром нефти".

Разработки в рамках клуба будут относиться к сфере нефтегазовой, солнечной, ветряной и геотермальной энергетики, а также систем хранения и транспортировки энергии. До конца 2020 года партнерами проекта могут стать еще несколько компаний. Членами самого клуба будут студенты, аспиранты и недавние выпускники всех вузов Петербурга, а также молодые предприниматели.

Проектные команды, участвующие в работе клуба, смогут посещать производственные объекты по всей России, для них будут организованы летние стажировки. Также на базе клуба предполагается проведение нетворкинг-сессий и встреч с HR-подразделениями компаний энергетического сектора.

"Газпром нефть" за последние пять лет инвестировала в совместные с СПбПУ научно-исследовательские и конструкторские разработки более 200 млн рублей. По словам заместителя генерального директора "Газпром нефти" по организационным вопросам Кирилла Кравченко, для компании "очень важно создание развитой образовательной среды, в которую будут интегрированы ключевые технологические вузы Санкт-Петербурга".

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), в котором обучается более 30 тысяч студентов, является опорным вузом "Газпром нефти" и проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах компании, а также реализует программы дополнительного образования.