"Россети Северо-Запад" вложат 1,5 млрд рублей в модернизацию котельных на севере Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северо-Запад" в рамках договора с правительством Карелии планирует вложить 1,5 млрд рублей в модернизацию более 80 мазутных и угольных котельных в регионе. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе компании.

"Компания "Россети Северо-Запад" планирует направить на проект 1,5 млрд рублей собственных и заёмных средств. Прямая бюджетная поддержка от региона в проекте не требуется и не предусмотрена", - рассказал представитель компании.

Пилотный проект позволит сменить источник работы котельных с мазута и угля на электрическую энергию, а также реконструировать тепловые сети. В числе первых реконструкция ждет крупную котельную в поселке Надвоицы Сегежеского района, работы на ней займут не менее 2,5 лет. Также замена котельных произойдет в городе Беломорске, где появятся индивидуальные тепловые пункты, способные работать круглый год и автоматически регулировать температуру в квартире.

Переход на новые источники тепла, по оценке специалистов компании, не повлияет на оплату услуг. "Как показывает практика эксплуатации индивидуальных тепловых пунктов в других регионах, совокупный коммунальный платеж граждан в таком случае имеет тенденцию к снижению", - отметили в пресс-службе "Россети".

В 2019 году власти Карелии предложили Беломорский район в качестве площадки для пилотного проекта первого в России энергоэффектиного города, где будут проведен весь комплекс работ по повышению энергоэффективности. Речь идет о ремонте зданий, утеплении фасадов, окон, дверей, установке современных тепловых узлов, которые способны регулировать подачу тепла в зависимости от времени суток и погодных условий. На реализацию первого этапа проекта в Беломорске региону требуется 4 млрд рублей.