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Паром "Балтийск" после докового ремонта в Кронштадте вернулся в Усть-Лугу

Ремонтные работы продолжались более трех месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Паром "Балтийск" прошел доковый ремонт на Кронштадтском морском заводе и вернулся в Усть-Лугу (Ленинградская область). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.

"Грузовой паром "Балтийск" после ремонта на Кронштадтском морском заводе вернулся в Усть-Лугу. Ремонт на класс Российского морского регистра судоходства продолжался более трех месяцев", - говорится в сообщении.

"Балтийск" прибыл в Кронштадт в ноябре. Был осуществлен ремонт винто-рулевой группы, танков и цистерн, донно-забортной арматуры, якорного устройства, проведена окраска корпуса.

"Балтийск" - грузовой морской железнодорожно-автомобильный паром, построен в Германии в 1984 году. Обслуживает линию Усть-Луга - Балтийск и обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область. Длина судна - 186,52 м, вмещает 115 ж/д вагонов, 100 автомобилей, имеет 3 палубы, 5 ж/д путей.

Кронштадтский завод входит в Объединенную судостроительную корпорацию, основан в 1858 году. Ежегодно там проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Один из наиболее известных проектов - ремонт в 2016 г. корабля №1 ВМФ крейсера "Аврора".

Теги
РоссияЛенинградская область
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