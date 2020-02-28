Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе

В пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижалась более чем на 4% - до $49,66 за баррель. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, охватывающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, падал на 4,07% - до отметки 11 864 пунктов. Индекс Dow Jones по итогам торгов в четверг снизился на 4,42% - до 25 766,64 пункта, а индекс Hang Seng - на 2,42%, до 26 129 пунктов. Торги на Миланской бирже открылись падением основного индекса Ftse Mib более чем на 3%, сообщало агентство ANSA​​​​​​.

Российский рынок продолжает снижение вслед за западными площадками, индексы Мосбиржи и РТС по состоянию на 19:12 мск снизились на 4,48% и 6,24%, до 2785,08 и 1299,69 пункта соответственно. Российская валюта ослабевает по отношению к американской и европейской. Так, доллар растет до 67,243 рубля (+1,86%), а евро - до 73,96 рубля (+1,96%).

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, дальнейшая динамика на мировых площадках будет зависеть от сегодняшнего закрытия американских бирж и от дальнейшей информации касательно распространения коронавируса.

Прогноз на неделю

Торги понедельника будут зависеть от итогов закрытия американских бирж в пятницу, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Что касается того, как будут проходить в понедельник - это зависит от закрытия американских бирж. Если они закроются выше сегодняшних самых низких уровней, появится возможность на какую- то позитивную динамику, но пока что это будет только технический отскок", - пояснил эксперт.

То, что российский рынок находится в общем глобальном тренде, считает и старший аналитик "БКС премьер" Сергей Суверов. Кроме того, ситуация на нем даже несколько хуже, из-за геополитических рисков, в частности напряженности в Сирии и угроз новых санкций, добавил эксперт.

В свою очередь, ситуация на мировых биржах может ухудшиться, если будет отмечен рост заболеваемости covid-19 в США, если же этого не случится, на рынках возможен отскок, также пояснил Суверов.

Сергей Дроздов также отметил, что причиной усиленной реакции российского рынка на негатив является наличие на нем большого количества иностранных игроков.

"Так как российский рынок - это своеобразная спекулятивная игрушка для иностранных фондов, при наступлении каких-то негативных моментов игроки моментально начинают фиксировать свои позиции, оказывая дополнительное давление на биржевые котировки. Если бы на нашем рынке не было бы столько иностранцев, которые составляют чуть более половины участников торгов, ситуация наверное была бы немного получше", - пояснил он.

В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин добавил, что из-за разворота вниз растущего недельного тренда, сформированного еще в 2018 году, рынку будет сложно восстановиться сравнительно быстро.

"На следующей неделе преобладают шансы нового раунда снижения рынка с целевым диапазоном для курса Мосбиржи и рубля к доллару, равных 2600-2900 пунктов и 65-69 рублей за доллар США", - пояснил эксперт.